صورة من الارشيف - مجلس النواب
صورة من الارشيف - مجلس النواب

برلماني يطالب ب”الرد الحازم” على تصريحات الغنوشي ضد المغرب

منذ 4 ساعات
3

هبة بريس – الرباط

طالب نائب برلماني، الفرق النيابية ورئاسة مجلس النواب، بالرد على التصريحات “الخطيرة” لرئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي ضد المغرب والوحدة المغاربية.

وقال النائب البرلماني في تدخله بداية الجلسة الاستثنائية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس النواب : “نريد من الفرق النيابية ومجلس النواب الرد على التصريحات الخطيرة التي أدلى بها الغنوشي وأخطأ من خلالها التقدير للوحدة المغاربية”، مضيفا بالقول “علينا الرد على هذه الترهات”.

وتفاعل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، مع تدخل النائب البرلماني، ليجيبه بالقول :”نحن بصدد التفكير في الصيغة المتاسبة للرد على ممثلي الشعب الشقيق التونسي في الوقت المناسب”.

هذا ويشار الى أن رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، كان قد دعا بلاده والجزائر وليبيا إلى فتح الحدود وتبني عملة واحدة ومستقبل واحد لشعوب البلدان الثلاثة دون المغرب.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “البوليساريو” تُصاب بخيبة أمل أمام محكمة العدل الأوروبية

“البوليساريو” تُصاب بخيبة أمل أمام محكمة العدل الأوروبية

منذ 20 دقيقة
Photo of مجلس النواب يُصادق على مشروع قانون يتعلق باللوائح الإنتخابية

مجلس النواب يُصادق على مشروع قانون يتعلق باللوائح الإنتخابية

منذ ساعتين
Photo of بالأغلبية.. النواب يصادقون على مشروع قانون التعيين بالمناصب العليا

بالأغلبية.. النواب يصادقون على مشروع قانون التعيين بالمناصب العليا

منذ 4 ساعات
Photo of لفتيت: أعددنا مشاريع القوانين الانتخابية بتشاور مع الهيئات السياسية

لفتيت: أعددنا مشاريع القوانين الانتخابية بتشاور مع الهيئات السياسية

منذ 4 ساعات
Photo of الخارجية الألمانية تعلق على قرار المغرب قطع علاقاته معها

الخارجية الألمانية تعلق على قرار المغرب قطع علاقاته معها

منذ 6 ساعات
Photo of بالخط الأحمر : الشباب المغربي الأكثر في الهرم السكاني الأقل في الفعل السياسي

بالخط الأحمر : الشباب المغربي الأكثر في الهرم السكاني…

منذ 7 ساعات
Photo of الشرقاوي: رسالة بوريطة حول قطع العلاقات مع ألمانيا “لم تشكل أي تطاول على اختصاصات العثماني”

الشرقاوي: رسالة بوريطة حول قطع العلاقات مع ألمانيا “لم…

منذ 10 ساعات
Photo of حصري : تعيين أرماندو باروكو سفيراً لجمهورية إيطاليا بالمغرب

حصري : تعيين أرماندو باروكو سفيراً لجمهورية إيطاليا بالمغرب

منذ 23 ساعة
Photo of حصري.. هذه أسباب تعليق المغرب لعلاقاته مع المانيا

حصري.. هذه أسباب تعليق المغرب لعلاقاته مع المانيا

منذ 24 ساعة
Photo of المغرب يعلن مساهمته بمساعدة مالية في إطار خطة الاستجابة السنوية لليمن

المغرب يعلن مساهمته بمساعدة مالية في إطار خطة الاستجابة…

منذ يوم واحد

‫3 تعليقات

  1. من هو الغنوشي لاشيء محتال وسارق اناني يزرع التفرقة أينما حل وارتحل ناهب لأموال التونسيين وراعي الإرهاب.لعنة عليك أيها الدجال الآفاق. المملكة المغربية أكبر من أن تهتم بأقوال حمار السياسة التونسية.

  2. الامر لا يتطلب الصمت بل الرد وبقوة على هذا الغنوشي المنتمي لسلالة الفرقوشي يجب عليه ان يعرف من هو المغرب وان وحدتنا الترابية خط احمر من تطاول عليه احترق

  3. لا تنتبهوا لنباح الكلاب .احسن رد هو الإخلاص للوطن والمواطن والتعامل مع قضايا الوطن والمواطن على انها قضايا مقدسة والكف عن التعدي على ثروات البلاد وتشمير الابواق لمحاربة كل أشكال الفساد .هذا هو الرد على أعداء الوطن والمواطن وهذا هو الطريق الصحيح لبناء مغرب قوي ومتكامل ومنافس .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق