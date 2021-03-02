برلماني يطالب ب”الرد الحازم” على تصريحات الغنوشي ضد المغرب
هبة بريس – الرباط
طالب نائب برلماني، الفرق النيابية ورئاسة مجلس النواب، بالرد على التصريحات “الخطيرة” لرئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي ضد المغرب والوحدة المغاربية.
وقال النائب البرلماني في تدخله بداية الجلسة الاستثنائية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس النواب : “نريد من الفرق النيابية ومجلس النواب الرد على التصريحات الخطيرة التي أدلى بها الغنوشي وأخطأ من خلالها التقدير للوحدة المغاربية”، مضيفا بالقول “علينا الرد على هذه الترهات”.
وتفاعل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، مع تدخل النائب البرلماني، ليجيبه بالقول :”نحن بصدد التفكير في الصيغة المتاسبة للرد على ممثلي الشعب الشقيق التونسي في الوقت المناسب”.
هذا ويشار الى أن رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، كان قد دعا بلاده والجزائر وليبيا إلى فتح الحدود وتبني عملة واحدة ومستقبل واحد لشعوب البلدان الثلاثة دون المغرب.
3 تعليقات
من هو الغنوشي لاشيء محتال وسارق اناني يزرع التفرقة أينما حل وارتحل ناهب لأموال التونسيين وراعي الإرهاب.لعنة عليك أيها الدجال الآفاق. المملكة المغربية أكبر من أن تهتم بأقوال حمار السياسة التونسية.
الامر لا يتطلب الصمت بل الرد وبقوة على هذا الغنوشي المنتمي لسلالة الفرقوشي يجب عليه ان يعرف من هو المغرب وان وحدتنا الترابية خط احمر من تطاول عليه احترق
لا تنتبهوا لنباح الكلاب .احسن رد هو الإخلاص للوطن والمواطن والتعامل مع قضايا الوطن والمواطن على انها قضايا مقدسة والكف عن التعدي على ثروات البلاد وتشمير الابواق لمحاربة كل أشكال الفساد .هذا هو الرد على أعداء الوطن والمواطن وهذا هو الطريق الصحيح لبناء مغرب قوي ومتكامل ومنافس .