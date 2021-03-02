برلماني يطالب ب”الرد الحازم” على تصريحات الغنوشي ضد المغرب

هبة بريس – الرباط

طالب نائب برلماني، الفرق النيابية ورئاسة مجلس النواب، بالرد على التصريحات “الخطيرة” لرئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي ضد المغرب والوحدة المغاربية.

وقال النائب البرلماني في تدخله بداية الجلسة الاستثنائية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس النواب : “نريد من الفرق النيابية ومجلس النواب الرد على التصريحات الخطيرة التي أدلى بها الغنوشي وأخطأ من خلالها التقدير للوحدة المغاربية”، مضيفا بالقول “علينا الرد على هذه الترهات”.

وتفاعل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، مع تدخل النائب البرلماني، ليجيبه بالقول :”نحن بصدد التفكير في الصيغة المتاسبة للرد على ممثلي الشعب الشقيق التونسي في الوقت المناسب”.

هذا ويشار الى أن رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، كان قد دعا بلاده والجزائر وليبيا إلى فتح الحدود وتبني عملة واحدة ومستقبل واحد لشعوب البلدان الثلاثة دون المغرب.

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