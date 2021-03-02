صورة من الارشيف - مجلس النواب
صورة من الارشيف - مجلس النواب

برلماني يطالب ب”الرد الحازم” على تصريحات الغنوشي ضد المغرب

منذ 41 دقيقة
0

هبة بريس – الرباط

طالب نائب برلماني، الفرق النيابية ورئاسة مجلس النواب، بالرد على التصريحات “الخطيرة” لرئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي ضد المغرب والوحدة المغاربية.

وقال النائب البرلماني في تدخله بداية الجلسة الاستثنائية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس النواب : “نريد من الفرق النيابية ومجلس النواب الرد على التصريحات الخطيرة التي أدلى بها الغنوشي وأخطأ من خلالها التقدير للوحدة المغاربية”، مضيفا بالقول “علينا الرد على هذه الترهات”.

وتفاعل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، مع تدخل النائب البرلماني، ليجيبه بالقول :”نحن بصدد التفكير في الصيغة المتاسبة للرد على ممثلي الشعب الشقيق التونسي في الوقت المناسب”.

هذا ويشار الى أن رئيس البرلمان التونسي وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، كان قد دعا بلاده والجزائر وليبيا إلى فتح الحدود وتبني عملة واحدة ومستقبل واحد لشعوب البلدان الثلاثة دون المغرب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لفتيت: أعددنا مشاريع القوانين الانتخابية بتشاور مع الهيئات السياسية

لفتيت: أعددنا مشاريع القوانين الانتخابية بتشاور مع الهيئات السياسية

منذ 15 دقيقة
Photo of الخارجية الألمانية تعلق على قرار المغرب قطع علاقاته معها

الخارجية الألمانية تعلق على قرار المغرب قطع علاقاته معها

منذ ساعتين
Photo of بالخط الأحمر : الشباب المغربي الأكثر في الهرم السكاني الأقل في الفعل السياسي

بالخط الأحمر : الشباب المغربي الأكثر في الهرم السكاني…

منذ 4 ساعات
Photo of الشرقاوي: رسالة بوريطة حول قطع العلاقات مع ألمانيا “لم تشكل أي تطاول على اختصاصات العثماني”

الشرقاوي: رسالة بوريطة حول قطع العلاقات مع ألمانيا “لم…

منذ 6 ساعات
Photo of حصري : تعيين أرماندو باروكو سفيراً لجمهورية إيطاليا بالمغرب

حصري : تعيين أرماندو باروكو سفيراً لجمهورية إيطاليا بالمغرب

منذ 19 ساعة
Photo of حصري.. هذه أسباب تعليق المغرب لعلاقاته مع المانيا

حصري.. هذه أسباب تعليق المغرب لعلاقاته مع المانيا

منذ 20 ساعة
Photo of المغرب يعلن مساهمته بمساعدة مالية في إطار خطة الاستجابة السنوية لليمن

المغرب يعلن مساهمته بمساعدة مالية في إطار خطة الاستجابة…

منذ 20 ساعة
Photo of عاجل: الأردن تفتح القنصلية العامة لها بالعيون المغربية

عاجل: الأردن تفتح القنصلية العامة لها بالعيون المغربية

منذ 20 ساعة
Photo of المغرب يجمد علاقاتاته الدبلوماسية مع ألمانيا

المغرب يجمد علاقاتاته الدبلوماسية مع ألمانيا

منذ 21 ساعة
Photo of بنكيران يهدد “البيجيدي”: سأغادر الحزب اذا صادقتم على تقنين “الكيف”

بنكيران يهدد “البيجيدي”: سأغادر الحزب اذا صادقتم على تقنين…

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق