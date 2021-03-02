الخارجية الألمانية تعلق على قرار المغرب قطع علاقاته معها
هبة بريس – الرباط
علقت وزارة الخارجية الألمانية على القرار المغربي بقطع العلاقات مع ألمانيا.
ونقلا عن وسائل إعلام ألمانية، فقد كشفت وزارة الخارجية، أنها علمت بقرار المغرب قطع علاقاته معها عبر التقارير الإعلامية.
ووفق القناة التلفزيونية الإخبارية الألمانية NTV، فقد أكدت الوزارة أن القرار ما زال غير واضح في تفاصيله لبرلين، مشيرة الى أن التفاصيل الدقيقة لهذه الخطوة وحيثياتها ما زالت مجهولة.
هذا و أعلنت المملكة المغربية، أمس الاثنين، تعليق جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة.
وكشفت مراسلة وجهها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وأيضا إلى أعضائها، أن هذا القرار جاء بسبب سوء “التفاهم العميق” مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة المغربية.
ودعا بوريطة، في المراسلة التي تتوفر هبة بريس على نظير منها القطاعات الحكومية الوزارية المغربية إلى وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة.
8 تعليقات
اليوم يجب ان تعلموا ان المغرب لا يريد استعمال لغة الخشب اما ان تكونوا معنا او ضدنا٠ مصالحنا العليا فوق الدبلوماسية المزيفة والمترددة. سنتعامل بمنطق رابح رابح٠ ان لم يعجبكم الامر فهذا شأنكم٠ السيد بوريطة يتقن الدبلوماسية بكفائة عالية٠ نحن في المهجر رهن اشارة بلدنا٠
هو أن المغرب قوة افريقية لا يستهان بها وكل من تسول له نفسه المساس بالمغرب سنكون حازمين في قراراتنا السيادية لأن ألمانيا مدفوعة من طرف الجزائر و لن نتراجع إلا بتقديم اعتذار رسمي لكي تستمر العلاقات لأن المغرب دولة أمة
C’est une bonne initiative
المانيا اختارت الطريق الغلط نحن على حق نقاطع منتجاتكم وسياحتكم وكل ما يمت إليكم اللوبي الجزائري التركي ضغط عليكم ولا نحتاجهم.المملكة المغربية في غنى عنكم. انتم الخاسرون.تركيا ذات الوجوه السبعة قتلة واباليس يزرعون الفتنة بين المسلمين والعرب ليقتاتوا على ضروره. البارحة اعطيناكم وحررنا اسراكم وتاربخنا أطول وانبل منكم ومن ترهاتكم.قاطعوا كل ما هو تركي أيها المغاربة
هذا تحدي من المملكة الشريفة. وكل دولة تتجاوز وتتطاول كالمانيا،ستلق نفس المصير. الله يطول في عمر ملكنا الحبيب.
هل من اتخذ القرار هو رئيس الحكومة أم وزيره بوريطة ؟
BRAVO BORITA
انه موقف مشرف جدا لانه يعبر عن كرامة وشرف المغاربة اتجاه هذه الدولة المنافقة والتي تريد المس بوحدتنا الترابية، وتقوم باستفزاز الشعب المغربي الأبي عبر سلوكاتها المستفزة للمملكة المغربية الشريفة، ويتجلي ذالك في عدم دعوة المغرب الى موءتمر برلين حول الملف الليبي، وكذالك امتعاضها من قرار الولايات المتحدة الأمريكية باعترافها بسيادةالمغرب على اقاليمه الجنوبية، ودعوتها لانعقاد مجلس الأمن الدولي لادانة المغرب في قضية فتح معبر الكركرات وتعليق شرويطة المرتزقة في إحدى مبنى البرلمان لإحدى الجهات الألمانية، ولهذا وجب عدم التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي المنافقة. والسلام مواطن حر غيور على وطنه، شكرا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بعينه التي لا تنام.