وزير الخارجية المغربي ونظيره الألماني
وزير الخارجية المغربي ونظيره الألماني

الخارجية الألمانية تعلق على قرار المغرب قطع علاقاته معها

منذ ساعتين
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هبة بريس – الرباط

علقت وزارة الخارجية الألمانية على القرار المغربي بقطع العلاقات مع ألمانيا.

ونقلا عن وسائل إعلام ألمانية، فقد كشفت وزارة الخارجية، أنها علمت بقرار المغرب قطع علاقاته معها عبر التقارير الإعلامية.

ووفق القناة التلفزيونية الإخبارية الألمانية NTV، فقد أكدت الوزارة أن القرار ما زال غير واضح في تفاصيله لبرلين، مشيرة الى أن التفاصيل الدقيقة لهذه الخطوة وحيثياتها ما زالت مجهولة.

هذا و أعلنت المملكة المغربية، أمس الاثنين، تعليق جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة.

وكشفت مراسلة وجهها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وأيضا إلى أعضائها، أن هذا القرار جاء بسبب سوء “التفاهم العميق” مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة المغربية.

ودعا بوريطة، في المراسلة التي تتوفر هبة بريس على نظير منها القطاعات الحكومية الوزارية المغربية إلى وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة.

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تعليق واحد

  1. اليوم يجب ان تعلموا ان المغرب لا يريد استعمال لغة الخشب اما ان تكونوا معنا او ضدنا٠ مصالحنا العليا فوق الدبلوماسية المزيفة والمترددة. سنتعامل بمنطق رابح رابح٠ ان لم يعجبكم الامر فهذا شأنكم٠ السيد بوريطة يتقن الدبلوماسية بكفائة عالية٠ نحن في المهجر رهن اشارة بلدنا٠

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