عملية التلقيح بالمغرب
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عمالة الحي الحسني تدعو المواطنين الى الالتزام بمواعيد التلقيح تفاديا للاكتظاظ

منذ 7 ساعات
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هبة بريس

أهابت السلطات المحلية بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء بجميع المواطنات والمواطنين احترام المواعيد والحضور خلال الفترات الزمنية المحددة لهم مسبقا لتفادي الاكتظاظ وتسهيل مختلف مراحل الاستفادة من التلقيح، مع الالتزام بكافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وإلزامية وضع الكمامات الواقية.

وأوضحت عمالة مقاطعة الحي الحسني، في بلاغ لها، على إثر تداول بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على وسائط التواصل الاجتماعي لمنشورات ومقاطع تشير إلى تسجيل اكتظاظ بمركز التلقيح الكائن بالمركب الرياضي الألفة بالدار البيضاء، أن “حالة الاكتظاظ المسجلة ترجع، بالأساس، إلى الإقبال المتزايد للمواطنين على عملية التلقيح وتوافد عدد من المستفيدين دون الالتزام بالمواعيد المحددة لهم مسبقا”.

وسجلت، في هذا الصدد، توافد المواطنات والمواطنين ابتداء من الساعات الأولى من الصباح، على الرغم من حصولهم على مواعيد محددة خلال الفترة الزوالية، مذكرة بأنه يتم تحديد المواعيد بنصف يوم، صباحا أو بعد الظهر، وهو الأمر الذي يشكل ضغطا على المصالح الصحية والسلطات العاملة بمركز التلقيح.

وأشار البلاغ ، من جهة أخرى، إلى تقدم مجموعة من المواطنين إلى مركز التلقيح على الرغم من تخلفهم عن الموعد المحدد لهم سابقا، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موعد ثانٍ، مما يؤدي إلى تجاوز الأعداد المبرمجة للاستفادة من اللقاح يوميا.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الصحية وجميع السلطات المعنية تبقى معبأة من أجل تنظيم وتوفير الظروف الملائمة لاستفادة كافة المواطنات والمواطنين من التلقيح بصفة تدريجية.

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تعليق واحد

  1. ان المطل على مدرجات مركب الألفة الرياضي ، يعتقد ان هناك مقابلة في كرة القدم وليس لتلقي التلقيح ،بسبب الجمهور الغفير المتواجد بالمدرجات، وهي في الحقيقة كارتة
    صحية ، بكل المقايس.

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