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نشرة خاصة: زخات مطرية رعدية قوية يومي الثلاثاء والأربعاء

منذ 9 ساعات
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية رعدية قوية ستهم، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن زخات مطرية رعدية قوية (من 40 إلى 70 ملم) ستهم، اعتبارا من اليوم الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، عمالات وأقاليم الحسيمة ودريوش والناظور، في حين ستهم الظاهرة الجوية ذاتها (من 30 إلى 40 ملم) إقليمي شفشاون وتطوان.

وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب نزول زخات مطرية رعدية قوية (من 30 إلى 50 ملم) ستهم، اعتبارا من اليوم الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية غد الأربعاء على الساعة الحادية عشرة ليلا، أقاليم وعمالات بركان، كرسيف، جرادة، وجدة-أنجاد، تاوريرت، تازة، بولمان، فيكيك، وميدلت.

وذكر المصدر أنه يتوقع نزول زخات رعدية معتدلة محليا (من 15 إلى 25 ملم) اليوم الثلاثاء من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، بأقاليم الحاجب، فاس، إفران، مولاي يعقوب، صفرو، تاونات، مشيرا إلى أن هذه الزخات ستكون مصحوبة محليا ببرد.

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تعليق واحد

  1. اللهم السقينا الغيت ولا تجعلنا من الفانيتين ربنا اجعلها أمطار رحمة ونفع أمين

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