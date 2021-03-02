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بتنسيق مع “الديستي”.. أمن الرباط يوقف شخصا بحوزته 2700 قرص طبي مخدر

منذ 6 ساعات
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدة مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 2700 قرصا طبيا مخدرا، علاوة على هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له.

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