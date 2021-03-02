بيع لوحة مراكش لتشرشل بثمانية ملايين يورو

منذ 7 ساعات
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هبة بريس – وكالات

بيعت أشهر لوحة رسمها رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل (1874-1965) الإثنين في لندن، مقابل سبعة ملايين جنيه استرليني (8,1 ملايين يورو) في مزاد أقامته دار كريستيز.

وبذلك تجاوز سعر اللوحة التوقعات بأشواط، إذ كان قُدّر بما بين 1,7 و2,8 مليون يورو، وتمثّل صومعة مسجد الكتبية التاريخي في مدينة مراكش المغربية.

وقد رسمها تشرشل عام 1943 أثناء حلوله بمراكش، خلال زيارة إلى المغرب للمشاركة في مؤتمر أنفا الذي عقده الحلفاء بالدار البيضاء.

و تعد اللوحة التي تعرضها للبيع نجمة هوليوود الأميركية أنجلينا جولي “أهم أعمال تشرشل بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بتاريخ القرن العشرين”، وفق ما كتبه مؤرخ الفنون البريطاني باري فيبس في الدليل الإرشادي للمزاد.

و أهدى تشرشل اللوحة إلى روزفلت قبل أن يبيعها أحد أبناء الأخير في الخمسينات. ثم أعيد بيعها عدة مرات، حتى استقرت عام 2011 بين أيدي نجمي السينما الأمريكيين أنجلينا جولي وزوجها براد بيت، قبل انفصالهما.

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