بعد بنكيران .. حمورو يهدد بمغادرة البيجيدي في حالة التصويت على تقنين “الكيف”

هبة بريس – الرباط

هدد عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية، حسن حمورو، إخوانه بالحزب، بالمغادرة نهائيا في حالة التصويت على تقنين “الكيف”.

وقال حمورو في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “أضم صوتي للأخ الأمين العام السابق لحزبنا الأستاذ عبد الاله بنكيران، والتزم بالانسحاب من الحزب نهائيا في حالة وافق الحزب على قانون تقنين زراعة القنب الهندي (الكيف).”

هذا وكان الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، قد أعلن أمس الاثنين عبر وثيقة اطلعت هبة بريس عليها، على مغادرته للحوب في حال موافقة أعضائه على تقنين استعمالات “القنب الهندي”.

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