بعد بنكيران .. حمورو يهدد بمغادرة البيجيدي في حالة التصويت على تقنين “الكيف”
هبة بريس – الرباط
هدد عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية، حسن حمورو، إخوانه بالحزب، بالمغادرة نهائيا في حالة التصويت على تقنين “الكيف”.
وقال حمورو في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “أضم صوتي للأخ الأمين العام السابق لحزبنا الأستاذ عبد الاله بنكيران، والتزم بالانسحاب من الحزب نهائيا في حالة وافق الحزب على قانون تقنين زراعة القنب الهندي (الكيف).”
هذا وكان الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، قد أعلن أمس الاثنين عبر وثيقة اطلعت هبة بريس عليها، على مغادرته للحوب في حال موافقة أعضائه على تقنين استعمالات “القنب الهندي”.
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7 تعليقات
كان على عظوالمجلس الوطني للحزب(بجد)ان يقنع باقى الاعظاإ عن الاسباب الموظوعىة التى تدفعه عن انسحاب من حسب في ما اذا صوت بالايجاب برلمانيو الحزب على فانون تقنين استعمال القنب الطبي(الهندي)وليس من المبرر اتباع راي الامين العام السابقِ.لنكن مستقلين في راينا
واين احترام وجهة نظر الاغلبية ام ان كل واحد ان لم ترضخ له يلوح بالاستقالة فما يريدون سوى الشهرة حتى ان ما لم تسمع به او تعرفه ترى اسمه على صفحات الجرائد
ماهو البديل في نضر الأخ؟
بالماء والشطابة حتى لقاع البحر.
وجودكم في المشهد السياسي المغربي كعدمه.
تلاح شكون نتا وشي بعدين (إلا ما انا )طز .نتوما بحال الطاووس مالايق لوالو لبستو وتصبطو وغلاضيتو ونسيتو كيجيتو. المغرب بلا ببكوم كان حسن. ودعو المناصب عمركوم الاعاودتو شفتهم (70% منكم شفارة )حشووووومة وعيب.
كتعجبونا غير في الاستقالات و حلان الدلقوش يا حزب 20 درهم
اتمنى أن يذهب الحزب كله لأنه مجموعةمن البانضية كون غير كانوا بانضية وراهم خوارج العصر أقسم بالله فكرهم خبيث لا يعرفه سوى العلماء.لماذا الغنوشي عمل ضجة ضد المغرب لأن أخوه العثماني لم يعارض التطبيع.انا إلى السيد الحموشي الحظر الحظر من هؤلاء ومن أموالهم الحمدلله على مملكتنا وملكنا العظيم لولا مملكتنا لرأينا منهم العجب العجاب وسنرى ماذا سيخرج من إخوانهم في تونس.