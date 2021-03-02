التلقيح ضد كورونا.. المغرب يؤكد ريادته إفريقيا ويقترب من 10 الأوائل عالميا

هبة بريس

اجتاز المغرب، أول بلد إفريقي يطلق حملته الوطنية للتلقيح، سقف 3.5 مليون مستفيد، ليرتقي بذلك إلى جانب أكبر دول الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم المملكة تلقيح أكثر من 10 بالمئة من الساكنة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وفي هذا الصدد، قال عز الدين إبراهيمي، مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، إن موضوع اللقاح عولج في المغرب بمقاربة استباقية.

وذكر، في هذا السياق، بأن المملكة بدأت في يونيو الماضي مفاوضات للحصول على اللقاح، قبل الولوج إليه من خلال اتفاقيات تجارية، سواء مع شركة (أسترا زينيكا) أو مع شركة (سينوفارم).

وقال إنه « رغم الصعوبة الكبيرة في الحصول على إمدادات اللقاح، إلا أن المغرب استطاع الحصول على كميات مهمة »، مشيرا، في هذا الصدد، إلى ثقافة التطعيم المترسخة لدى المغاربة.

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