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مكناس.. متابعة نجل أحد قيادي العدل و الإحسان في حالة سراح

منذ 7 ساعات
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هبة بريس – فاس

قررت المحكمة الابتدائية بمكناس، أمس الإثنين 01 مارس الجاري، بمتابعة نجل أحد قيادي جماعة العدل والإحسان بمكناس ، بتهمة ”السكر العلني البين، حيازة أقراص مهلوسة والاتجار فيها”.

وكشف مصدر خاصة ل ” هبة بريس ” أن المعني بالأمر تم توقيفه على متن سيارة رباعية الدفع رفقة شريكه في حالة تلبس، بعد أن أثار انتباه الشرطة بقيادته المتهورة في وضح النهار، ليتبين بعد ذلك أن الركاب في حالة سكر طافح، حيث أفضت عملية الجس الوقائي و تفتيش عربة نجل قيادي جماعة العدل و الإحسان إلى العثور على كمية من الأقراص المهلوسة و مبلغ مالي مهم يحتمل أن يكون من عائدات هذا النشاط الإجرامي المحذور.

هذا، و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه السلطات القضائية المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل أن يتمكن دفاع نجل قيادي العدل و الإحسان من إخراجه بكفالة ومتابعته في حالة سراح. يضيف ذات المصدر

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تعليق واحد

  1. “نجل أحد قيادي حزب العدالة والاحسان.” ولكم واسع النظر….

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