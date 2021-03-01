البرازيل تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ وكالات

 

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 35742 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و778 حالة وفاة جراء الفيروس خلال اليوم الأخير.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد نحو 10.6 مليون حالة منذ بدء انتشار الوباء.

وبلغت حصيلة ضحايا الفيروس 255 ألفا و720 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وتشير السلطات الصحية إلى أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية.

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