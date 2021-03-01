الحبس النافذ سنتين لمتهم بتخريب حافلة للنقل العمومي بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، حكما قضائياً في حق أحد الأشخاص المتهمين بتخريب حافلة عمومية، بسنتين حبساً نافذاً.

ويعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه من طرف ذات المحكمة، بعدما أصدرت قبل أيام حكماً قضائياً في حق متهم متابع بنفس التهمة، قضى بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات.

وتأتي هاته الأحكام القضائية الرادعة، بعد الانطلاقة الرسمية لتشغيل واستغلال حضيرة الحافلات الجديدة بمدينة الدار البيضاء خلال الأيام القليلة الماضية، والمكونة من 700 حافلة، دخلت الدفعة الأولى منها ( 450 حافلة جديدة) الخدمة ابتداء من يوم الاثنين 15 فبراير الجاري.

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