الحبس النافذ سنتين لمتهم بتخريب حافلة للنقل العمومي بالبيضاء

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الدار البيضاء
أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، حكما قضائياً  في حق أحد الأشخاص المتهمين بتخريب حافلة عمومية، بسنتين حبساً نافذاً.
ويعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه من طرف ذات المحكمة، بعدما أصدرت قبل أيام حكماً قضائياً في حق متهم متابع بنفس التهمة، قضى بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات.
وتأتي هاته الأحكام القضائية الرادعة، بعد  الانطلاقة الرسمية لتشغيل واستغلال حضيرة الحافلات الجديدة بمدينة الدار البيضاء خلال الأيام القليلة الماضية، والمكونة من 700 حافلة، دخلت الدفعة الأولى منها ( 450 حافلة جديدة) الخدمة ابتداء من يوم الاثنين 15 فبراير الجاري.

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‫3 تعليقات

  1. كان عليهم أن يعطوه 5سنوات حتى يتعلم كيف يخرب الحافلات

  2. في ظرف أقل من شهر تم تسجيل جريمتين من نفس النوع ، الغريب في الأمر أن الحادث الأول عرض مرتكبه لخمس سنوات سجنا لم ترب الآخر!!!
    هل هو استهتار واستخفاف بالحكم؟
    يوم يسجن المجرم ويذوق فعلا عذاب الاعتقال الحقيقي، فسوف تقل الجريمة لا محالة

  3. pour éradiquer la maladie des , il faut des peines sévères, en plus de la peine de prison il aurait du les condamner aussi à 100 coup de fouets et en public

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