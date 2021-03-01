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قلعة السراغنة.. وفاة فتيين وإصابة 6 آخرين نتيجة صاعقة برق

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

أفادت السلطات المحلیة لعمالة إقلیم قلعة السراغنة أن الاضطرابات الرعدیة التي عرفھا الإقلیم مساء یومه الاثنین، أدت إلى وفاة فتیین اثنین وإصابة 6 آخرین، نتیجة صاعقة برق ضربت إحدى الساحات بدوار الشاوي، قیادة زمران الشرقیة، حیث كان مجموعة من الفتیان یلعبون كرة القدم.

وأوضح المصدر نفسه، أنه فور علمھا بالحادث تدخلت السلطات المحلیة ومصالح الدرك الملكي والوقایة المدنیة، حیث تم نقل المصابین إلى كل من المستشفى المحلي بتملالت والمستشفى الإقلیمي بقلعة السراغنة لتلقي العلاجات الضروریة.

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