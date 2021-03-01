تطوان..تساقطات مطرية غزيرة لم تخلف أي إصابات بشرية

نجلاء مزيان ـ هبة بريس

علم أن تساقطات مطریة مھمة، بلغت 100 ملم ما بین السابعة صباحا والرابعة بعد الزوال من یومه الاثنین، سجلت بمدینة تطوان،

وقال مصدر هبة بريس ان هذه التساقطات ادت الى ارتفاع منسوب بعض المجاري المائیة وتسجیل فیضانات بمجموعة من قنوات الصرف، نجمت عنھا العدید من الخسائر المادیة، ودون أن تخلف أي إصابات بشریة.

وفي سياق متصل انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي خبر تسجيل أول حالة وفاة بسبب الفيضانات، غير ان مصدر هبة بريس أكد على أن الجثة في مرحلة متقدمة من التحلل.

وكانت المديرية، قد توقعت في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن زخات رعدية قوية، (من 40 إلى 70 ملم) ستهم، اعتبارا من اليوم الإثنين على الساعة الحادية عشرة صباحا إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة الثانية عشرة زوالا، عمالات وأقاليم الحسيمة وشفشاون والفحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق وتطوان.

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