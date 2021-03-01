الصورة تعبيرية

نقابة: قطاع التربية الوطنية يعيش احتقانا بسبب إغلاق باب الحوار

منذ 3 ساعات
1

هبة بريس ـ الرباط

قالت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن تنكر الحكومة والوزارة لاتفاقاتها والتزاماتها وإغلاق باب الحوار، أدى إلى احتقان داخل القطاع.

وكشفت ذات الجامعة في بلاغ لها أن الحكومة لم تجد ما ترد به على الاحتقان الذي يعيشه القطاع، إلا القمع والمتابعات القضائية والترهيب والتضييق والتعسف، وضرب الحق في الإضراب من خلال الاقتطاع من أجور المضربين، وحرمانهم من الترقية بالخصم من النقط.

وحمل البلاغ الحكومة ووزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في الاحتقان المتصاعد الذي تعرفه منظومة التربية والتكوين، وما تعيشه من تخبط واختلالات هيكلية وتدابير عشوائية وفساد مستشري على كافة المستويات في غياب المساءلة والمحاسبة وإعمال العقاب.

وسجلت الجامعة أن هذا الاحتقان تؤكده الاحتجاجات المستمرة لمختلف فئات شغيلة القطاع، داعية الوزارة إلى تفعيل الاتفاقات والوفاء بالالتزامات والتعجيل بتسوية كل الملفات المطلبية العامة، والكف عن كل الإجراءات التعسفية والقطع مع أسلوب التخويف والتهديد والتسويف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحبس النافذ سنتين لمتهم بتخريب حافلة للنقل العمومي بالبيضاء

الحبس النافذ سنتين لمتهم بتخريب حافلة للنقل العمومي بالبيضاء

منذ ساعتين
Photo of وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب يطالبون بوقف تجاوزات شركة تأمين ألماني

وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب يطالبون بوقف تجاوزات شركة…

منذ ساعتين
Photo of جنيف : مساءلة مجلس حقوق الإنسان حول مسؤولية الجزائر عن التعذيب والاختطاف بمخيمات تندوف

جنيف : مساءلة مجلس حقوق الإنسان حول مسؤولية الجزائر…

منذ ساعتين
Photo of تطوان..تساقطات مطرية غزيرة لم تخلف أي إصابات بشرية

تطوان..تساقطات مطرية غزيرة لم تخلف أي إصابات بشرية

منذ 3 ساعات
Photo of الداخلة: الشرطة القضائية تنهي نشاط عصابة اخترقت هواتف شخصيات نافدة

الداخلة: الشرطة القضائية تنهي نشاط عصابة اخترقت هواتف شخصيات…

منذ 5 ساعات
Photo of الرميد : الملك اتصل بي ليلة استقالتي وتمسك باستمراري في منصبي

الرميد : الملك اتصل بي ليلة استقالتي وتمسك باستمراري…

منذ 5 ساعات
Photo of بوشارب : المغرب وموريتانيا يعملان على إعطاء نفس جديد في مجال الإسكان

بوشارب : المغرب وموريتانيا يعملان على إعطاء نفس جديد…

منذ 5 ساعات
Photo of نقابة تدخل على خط تفتيش منزل ممرضتين بالجديدة إثر اختفاء قارورة لقاح “كورونا

نقابة تدخل على خط تفتيش منزل ممرضتين بالجديدة إثر…

منذ 6 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تلقيح 132673 ألف شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة .. تلقيح 132673 ألف شخص ضد…

منذ 6 ساعات
Photo of حالات الشفاء…تسجيل 299 حالة خلال 24 ساعة

حالات الشفاء…تسجيل 299 حالة خلال 24 ساعة

منذ 6 ساعات

تعليق واحد

  1. الحل امام هذه الحرب الشرسة ضد مصالح رجال التعليم ونسائه والتجاهل الممنهج للحوار والتعاطي مع مطالب الشغيلة هو مقاطعة الامتحانات الاشهادية ومقاطعة الانتخابات المقبلة وعدم المشاركة في اي تنظيم لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق