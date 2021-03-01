حصري.. هذه أسباب تعليق المغرب لعلاقاته مع المانيا

منذ 24 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت المملكة المغربية، اليوم الاثنين فاتح مارس، تعليق جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة، وذلك وفق ماكشفت عنه مراسلة وجهها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وأعضائها.

مصادر مطلعة كشفت لـ “هبة بريس” أن قرار تعليق العلاقات مع دولة ألمانيا الفيديرالية له مبرراته القوية، وسوء الفهم العميق في عديد القضايا الجوهرية، آخرها السماح برفع علم “البوليساريو” أمام البرلمان الألماني بمناسبة الإحتفال بذكرى تأسيس “الجمهورية الوهمية”، في خطوة تعاكس حجم ومتانة العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية وألمانيا.

ودعا بوريطة، في المراسلة التي تتوفر “هبة بريس” على نظير منها، (دعا) القطاعات الحكومية الوزارية المغربية إلى وقف أي إتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة.

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‫39 تعليقات

  1. كن اسبع وكولني يجب معاملة أية دولة بالمثل بل وأكثر ولي كيعطينا شي حاجة فابور يشدها عندو..انتهى الكلام

  2. يجب إعادة الحسابات ، المـانيا كسـائر الدول ليس لهـا أصـدقــاء بـل لهـا مصـالح لا غيـر ، عمـالنـا المهـاجرين خـدمـوا أمانيا فـي عـز أزمتـها وفـي أشغـال شـاقـة وصعبـة ، فـوق الأرض وتـحـت الأرض ، وهنـاك مهنـدسين وخبـراء مغـاربـة خـدمـوا ألمـانيا أكثـر مـن جنسيـات أخـرى ، ألمـانيـا تحتفـظ بـهم وتعتنـي بـهم لأن ذلك من مصـلحتهــا . ألمـانيـا من الدول التي لا تـريد تقـدمــا للمغـرب فـي أي مجـال ، ولكـن نـحـن ننبـطـح لا نـريد أن نـجتهـد ونغيــر مـا بأنفسـنا ولا نـريد إصـلاحـا لبـلدنـا بعـد فسـاده . وإذا قمنـا بتغيـر أحوالنـا فسيصبح بـلدنا بمــوقعـه الجغرافـي وبخيـراتـه وأ بثـرواتـه الطبيعيـة وأبنـائـه أفضـل مـن ألمــانيـا وغيـرهــا …

  3. كل من تسول له نفسه اللعب بسيادت المغرب من حقنا أن نعرفه حدوده وان المغرب ليس دولة ضعيفة لها رجال ونساء يحمون سيادة وطنهم وملك يحميهم من المتطفلين

  5. من درقك ب خيط درقه ب خيط شو

  6. حسنا فعلت دبلوماسيتنا المغربية !! الصحراء مغربية وستبقى مغربية… الله الوطن الملك ولا شعار غيره!!

  8. قرار صائب وفي محله هذا، يعتبر رد على فعل قامت به دولة ألمانيا في حقنا يمس وحدتنا الترابية، إتخدته مملكتنا المغربية يدل عن الرفض التام لفعلها. أنا معه و أسانده من أعماق قلبي و بكل جوارحي.

  9. القرار حكيم وله ما يبرره

  10. نحن مع كل خطوة تتخذ من اجل مصلحة بلادنا العليا يحيا المغرب والنصر لملكنا امد الله في عمره

  11. بوريطا،رجل مواقف، وهو خير ممثل حالي للدبلوماسية المغربية،جزاه الله بكل خير.

  12. الله الوطن الملك
    الصحراء مغربية
    وطلقونا عليهوم وتشوفو

  13. مصلحة الوطن فوق كل اعتبارا احب من أحب وكره من كره

  14. طويت الصفحة رغم أنف ألمانيا و كل من سولت له نفسه بالمتاجرةفي هذه القضية

  15. قرار في محله، هذا أقل ما يمكن فعله ضد أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، اللهم احفظ هذا البلد من الحساد والخونة، مزيدا مزيدا من التقدم والإزدهار للوطن الحبيب.

  16. المملكة المغربية مستقلة في قراراتها والالمان يرضخون للوبي الجزائري التركي الروسي.لانريدكم وسنقاطع منتجاتكم وكل اتصال معكم (انتم الخاسرون)

  18. سلام يجب اتخاذ القرارات حازمة ضد من يتجر با القضية
    للوحدة الوطنية

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