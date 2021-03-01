حصري.. هذه أسباب تعليق المغرب لعلاقاته مع المانيا
هبة بريس ـ الرباط
أعلنت المملكة المغربية، اليوم الاثنين فاتح مارس، تعليق جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة، وذلك وفق ماكشفت عنه مراسلة وجهها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وأعضائها.
مصادر مطلعة كشفت لـ “هبة بريس” أن قرار تعليق العلاقات مع دولة ألمانيا الفيديرالية له مبرراته القوية، وسوء الفهم العميق في عديد القضايا الجوهرية، آخرها السماح برفع علم “البوليساريو” أمام البرلمان الألماني بمناسبة الإحتفال بذكرى تأسيس “الجمهورية الوهمية”، في خطوة تعاكس حجم ومتانة العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية وألمانيا.
ودعا بوريطة، في المراسلة التي تتوفر “هبة بريس” على نظير منها، (دعا) القطاعات الحكومية الوزارية المغربية إلى وقف أي إتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة.
12 تعليقات
Je pense c est le moment que les gens change leur avis sur les allemand .j ai visiter toute l Europe il n ya plus racistes que les Allemands et nous comme des animaux on achète leur produit leur Mercedes leur BMW twareg…
ألمانيا لاتعترف بجمهورية الصحراء الوهمية، ولكن ألمانيا بلد ديموقراطي، ولم يكن بإمكانها منع شخص أو أشخاص من رفع علم يعتقدون أن يمثل بلد لهم، لأن ذالك سيكون ضد دستورها الديموقراطي الذي تسمح للناس بتعبير عن أرآئهم بكل حرية دون تخطي القانون.
ثم إن المغرب هو الخاسر بكل تأكيد من قرار قطع العلاقات مع ألمانيا التي هي دولة منتجة و مصدرة ولا تحتاج المغرب في شيء، عكس المغرب الذي هو دولة مستوردة ومستهلكة وتحتاج للغرب في كل شي تقريبا.
ولماذا لا تجميد العلافات مع هذا البلد واستدعاء سفير المانيا للاحتجاج او استدعاء سفيرنا للتشاور خيث يجب التعامل بكل صرامة ؛ ومن تكون هذه المانيا حتى تضربنا تحت الحزام ؟
رد جدي و في المستوى كل الاحترام لسيادة الوزير
قرار صاءب. لا هوادة مع اعداء وحدتنا الترابية.
انا مع بلدي في كل اي قرار يتخده من أجل سلامة الوطن.
لا كن قرار قطع العلاقة مع ألمانيا جاء متسرعا. الاحرى قطع العلاقة مع العسكر الذي لا ينام إلى أساء للمغرب وشعب المغرب.
الى المعلق التاني المسمىVisiteur كلامك مردود عليك ببساطة ادا حمل هنا واحد عام الباسك يأخدونه مباشرة على المخفر والترحيل إلى اسبانيا
من يحتاج الآخر أكثر المصدر ام المستورد ؟
معقولة هذا يعتبر استفزاز ونشر الإرهاب ضد المغرب الشريف
قفرتها لاليمان
أول الإجراء هو تجميد العلاقات نهائيا مع الجارة السوء = باب كل الشرور و المشاكل .اتقي شر من احسنت اليه مع هذا الجار الذي ليس له ذرة رد الجميل.
هذا ما كنا نخشاه من كيد الجارحكام الجزائرالمنافقون الحساد
يجب على الديبلوماسية المغربية ان تتحرك بسرعة لأنقاذ ما يمكن انقاذه ولو عن طريق الأصدقاء، وكذالك على الجالية المغربية المقيمة في المانيا ن تفعل شيئ ولو عن طريق الأحتجاجات والمضاهرات،
والله لا نريد ان نخسر أكبر دولة أوروبية مثل المانيا، آسف جدا على هذا الأنزلاق الغير المتوقع