حصري.. هذه أسباب تعليق المغرب لعلاقاته مع المانيا

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت المملكة المغربية، اليوم الاثنين فاتح مارس، تعليق جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة، وذلك وفق ماكشفت عنه مراسلة وجهها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وأعضائها.

مصادر مطلعة كشفت لـ “هبة بريس” أن قرار تعليق العلاقات مع دولة ألمانيا الفيديرالية له مبرراته القوية، وسوء الفهم العميق في عديد القضايا الجوهرية، آخرها السماح برفع علم “البوليساريو” أمام البرلمان الألماني بمناسبة الإحتفال بذكرى تأسيس “الجمهورية الوهمية”، في خطوة تعاكس حجم ومتانة العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية وألمانيا.

ودعا بوريطة، في المراسلة التي تتوفر “هبة بريس” على نظير منها، (دعا) القطاعات الحكومية الوزارية المغربية إلى وقف أي إتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة.

ما رأيك؟ المجموع 32 آراء 3 29