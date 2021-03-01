عاجل: الأردن تفتح القنصلية العامة لها بالعيون المغربية

منذ 6 ساعات
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر خاص أن دولة الأردن ستقوم يوم الخميس 4 مارس 2021، بفتح قنصليتها العامة في مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، وتعد الأردن ثالث دولة خليجية ورابع دولة إسلامية تفتح تمثيليتها الدبلوماسية في المدن الجنوبية للمملكة المغربية.

حيث تم الإعلان عن افتتاح القنصلية الأردنية في 19 نونبر الماضي. بعد أن سبق و تلقى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

وكان بيان من القصر الملكي أوضح أن ملك الأردن أعرب عن رغبة بلاده في فتح قنصلية عامة في العيون وأن وزارتي خارجية البلدين ستنسقان لهذا الافتتاح.

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‫2 تعليقات

  1. عاشت الاخوة المغربية الاردنية وعاش العاهلين الشقيقين محمد السادس وعبد الله بن الحسين حفظهما الله وامد في عمرهما

  2. عمل نقدره من الشقيقة الأردن. فقط تصحيح: الأردن ليس دولة خليجية، فهو لا يطل على الخليج العربي.

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