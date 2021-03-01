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الداخلة: الشرطة القضائية تنهي نشاط عصابة اخترقت هواتف شخصيات نافدة

منذ 52 دقيقة
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هبة بريس : أشعبان لحبيب 

بعد أن تقدمت زوجة منتخب، نافد بجهة واد الذهب بشكاية لدى مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة، وذلك بعد اختراق هاتف زوجها، من طرف عصابة متخصصة في الابتزاز، علمت “هبة بريس” من مصادرها الخاصة أن فرقة الشرطة القضائية و بتنسيق مباشر مع شرطة المعلوميات, وبعد التحريات التي اجرتها الفرقتين قامت بتوقيف شخصين يشتبه في تورطهما،ضمن شبكة إجرامية تقودها إمرأة في عمليات التهديد و وإلابتزاز إستهدفت منتخب بعد اختراق هاتفه الذكي.

و أكدت مصادر الجريدة، أن ذات العصابة قامت بالاتصال بزوجة المنتخب بعد اختراق هاتفه قصد إبتزازها تحت التهديد وهو الأمر الذي دفع الضحية إلى اللجوء إلى المصالح الأمنية المختصة وتقديم شكاية في الموضوع.

وبناء على ذات الشكاية باشرت الشرطة القضائية بشكل فوري تحقيقاتها وكذا التحريات التي مكنت من توقيف المشتبه فيهما وإخضاعهما للحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة في إنتظار البحث والتقديم.

بينما لازال البحث جاريا عن شركاء آخرين من ضمنهم إمرأة حسب المصدر ذاته

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