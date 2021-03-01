مصطفى الرميد

الرميد : الملك اتصل بي ليلة استقالتي وتمسك باستمراري في منصبي

منذ ساعة واحدة
0

هبة بريس ـ الرباط

كشف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن مضمون المكالمة الهاتفية التي جرت بينه وبين الملك ليلة تقديم إستقالته من الحكومة.

ونشر الرميد، تدوينة قال فيه أنه فعلاً قدم استقالته من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة ، لرفعها إلى الملك كما يقضي بذلك دستور المملكة.

و قال الرميد، أن المرض أتعبه وأضناه العٓمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات، خاصة وأنه أجرى إلى الآن ثلات عمليات جراحية خلال سنتين اثنتين”.

و أشار الرميد بأن الملك إتصل به مساء يوم تقديم الاستقالة.

و حكى الرميد بأن الملك إتصل به “بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا”.

و شدد الرميد على أن الملك عبر عن “تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة، فلم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة” يقول الرميد

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الداخلة: الشرطة القضائية تنهي نشاط عصابة اخترقت هواتف شخصيات نافدة

الداخلة: الشرطة القضائية تنهي نشاط عصابة اخترقت هواتف شخصيات…

منذ 50 دقيقة
Photo of بوشارب : المغرب وموريتانيا يعملان على إعطاء نفس جديد في مجال الإسكان

بوشارب : المغرب وموريتانيا يعملان على إعطاء نفس جديد…

منذ ساعة واحدة
Photo of نقابة تدخل على خط تفتيش منزل ممرضتين بالجديدة إثر اختفاء قارورة لقاح “كورونا

نقابة تدخل على خط تفتيش منزل ممرضتين بالجديدة إثر…

منذ ساعتين
Photo of خلال 24 ساعة .. تلقيح 132673 ألف شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة .. تلقيح 132673 ألف شخص ضد…

منذ ساعتين
Photo of حالات الشفاء…تسجيل 299 حالة خلال 24 ساعة

حالات الشفاء…تسجيل 299 حالة خلال 24 ساعة

منذ ساعتين
Photo of تسجيل 14 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 14 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ ساعتين
Photo of المغرب يعلق رحلاته مع إيطاليا وبلجيكا حتى إشعار آخر

المغرب يعلق رحلاته مع إيطاليا وبلجيكا حتى إشعار آخر

منذ ساعتين
Photo of فضيحة : إتهامات لتقني بكراء معدات وتجهيزات دار البريهي

فضيحة : إتهامات لتقني بكراء معدات وتجهيزات دار البريهي

منذ 3 ساعات
Photo of مجلس جهة الشرق يدعم تجديد أسطول سيارات الأجرة وينزل سياسات الهجرة

مجلس جهة الشرق يدعم تجديد أسطول سيارات الأجرة وينزل…

منذ 3 ساعات
Photo of تطوان..أمطار غزيرة تُغرق شوارع المدينة

تطوان..أمطار غزيرة تُغرق شوارع المدينة

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق