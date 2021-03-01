الرميد : الملك اتصل بي ليلة استقالتي وتمسك باستمراري في منصبي

هبة بريس ـ الرباط

كشف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن مضمون المكالمة الهاتفية التي جرت بينه وبين الملك ليلة تقديم إستقالته من الحكومة.

ونشر الرميد، تدوينة قال فيه أنه فعلاً قدم استقالته من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة ، لرفعها إلى الملك كما يقضي بذلك دستور المملكة.

و قال الرميد، أن المرض أتعبه وأضناه العٓمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات، خاصة وأنه أجرى إلى الآن ثلات عمليات جراحية خلال سنتين اثنتين”.

و أشار الرميد بأن الملك إتصل به مساء يوم تقديم الاستقالة.

و حكى الرميد بأن الملك إتصل به “بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا”.

و شدد الرميد على أن الملك عبر عن “تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة، فلم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة” يقول الرميد

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