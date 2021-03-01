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نقابة تدخل على خط تفتيش منزل ممرضتين بالجديدة إثر اختفاء قارورة لقاح “كورونا

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

دخلت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على خط إخضاع ممرضتين بالجديدة لتحقيق قضائي وتفتيش لمسكنهما، بسبب اختفاء قارورة لقاح “كورونا” في ظروف غامضة من المركز الصحي “اولاد غانم”

ودعت دات الجهة من خلال بيان لها الشغيلة الصحية المنخرطة في الحملة الوطنية للتلقيح، إلى حمل الشارة خلال هذا الأسبوع، والاستعداد لكافة الخطوات النضالية التي قد يقتضيها هذا الملف، احتجاجا على “هذه النازلة التي تثير الاشمئزاز، وتكرس تخلي وزارة الصحة على موظفيها عند كل حادث بغض النظر على حيثياته”.

وأعربت النقابة ذاتها، عن تضامنها مع “الأطر الصحية ضحايا هذا التعامل الحاط من الكرامة الإنسانية، وعن مساندتها لكل الذين تعرضوا للترهيب جراء اختلالات جزئية، لا علاقة لهم بها. الأمر الذي يسائل وزارة الصحة وكل الجهات المسؤولة والمعنية” مستنكرة ما وصفته بـ”الشطط والتجاوزات التي تعرضوا لها”.

كما طالبت وزارة الصحة من خلال بيانها بـ”إصدار مذكرات مصلحة توضيحية وتنظيمية لمجالات تدخل ومسؤوليات العاملين في القطاع وصون القرار الصحي وتحفيز أطرها وضمان حريتهم وسلامتهم”.

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