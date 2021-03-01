بعد إحيائه للفلكلور الهواري.. عكرود تتغزل بالمجرد

منذ 3 ساعات
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نجلاء مزيان : هبة بريس

وجهت الفنانة المغربية المقيمة بالديار الكندية سناء عكرود رسالة للنجم المغربي سعد لمجرد عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام، تبرز من خلالها إعجابها بجديده الفني.

وكتبت:”انت راك الفن د الفنون ديال الفن، بزاف ديال الحب و الاحترام لهوارة، انا بابا من هوارة، عكرود مبارك الله يرحمو، بالضبط من المْهادي، و طفولتي عشتها فهاد الاجواء “.

و واصلت عكرود تدوينتها :”شكرا سعد على هاد الكليب المتفرد و الخاص جدا، تشكيلة ذهبية هوارية ممتعة بايقاعات رائعة، ماكاينش بحالها”.

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