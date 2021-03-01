فضيحة : إتهامات لتقني بكراء معدات وتجهيزات دار البريهي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن تقنيا يشتغل بدار البريهي، وجهت له إتهامات بتورطه في كراء معدات لشركات خاصة، في ملكية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة .

وأوضحت ذات المصادر، أن التقني المتورط، متهم بعرض خدماته لشركات الإنتاج الخاصة، ليس لكراء المعدات فقط ولكن الاشتغال في أعمال إنتاج خارجي، على حساب عمله الذي يتقاضى بسببه راتبا من الشركة الوطنية.

المثير في موضوع هذه فضيحة، التي تحتاج من المدير العام للشركة الوطنية فتح تحقيق داخلي بخصوصها، حول تسخير معدات دار البريهي لشركات خاصة ، في الوقت الذي اعتبرت مصادرنا أن هناك محاولات من التقني المتهم الاختباء وراء تمثيلية نقابية في حال انكشاف أمره.

إلى ذلك، شددت مصادر من مستخدمي الشركة على ضرورة ردع المتورطين في مثل هذه التصرفات والتي تسيء الى أطر دار البريهي وكفاءاتها ممن أبانوا عن مهنية أثرت ايجابا في برامج القناة وإنتاجاتها الداخلية والتي تلقى متابعة كبيرة من المشاهد المغربي داخل الوطن وخارجه.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5