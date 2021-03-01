بعد تمرده على قوانين الحزب..”البام” يطرد هشام الصغير

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الرباط

أفاد مصدر مطلع لهبة بريس، أن قيادة حزب الاصالة والمعاصرة، قررت رسميا طرد هشام الصغير من جميع هياكل الحزب.

وذكر ذات المصدر، أن قيادة الحزب اجتمعت وقررت بإجماع طرد الصغير من حزب “الجرار” بعد المشاكل التي تسبب فيها هذا الأخير طيلة الفترة الماضية إثر تمرده على قوانين الحزب.

هذا ويشار الى أن حزب الاصالة كان قد قرر قبل أيام الاستغناء عن ترشيح رئيس المجلس الإقليمي لمدينة وجدة، هشام الصغير، خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2021، لعدم امتثاله لعدد من قوانين وقرارات الحزب، قبل أن يتقرر طرده.

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