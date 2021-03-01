عزاوي: “المقاطعة موقف سياسي و الحديث عن البلقنة شعبوي و غير علمي”

منذ 11 ساعة
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يتواصل النقاش بين مكونات المشهد السياسي المغربي بخصوص عدد من التعديلات الجوهرية في القوانين التنظيمية الانتخابية و خاصة فيما يتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي.

و في هذا الصدد، عبرت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي عن حزب الأصالة والمعاصرة عن موقفها الشخصي بخصوص القاسم الانتخابي من خلال تأييدها لاحتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين.

و كتبت البرلمانية ابتسام عزاوي تدوينة بصفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: “أؤيد إحتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، لماذا؟”

و استرسلت برلمانية البام قائلة: “المقاطعة هي موقف سياسي يجب أن يكون له وقع على نتائج الانتخابات، المكون السياسي الأول هو حزب المقاطعين، فمن أصل 17 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية هنالك 6 ملايين فقط من تصوت”.

و أضافت المتحدثة ذاتها:”إحتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين من شأنه حث الأحزاب على نفض غبار الكسل والقيام بدورها الأساسي في تأطير المواطنين ودعوتهم للمشاركة السياسية ومحاربة العزوف”.

و شددت عزاوي على أن إحتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين من شأنه بث دينامية حقيقية في المشهد السياسي وسيسمح لتعبيرات سياسية بتعزيز تواجدها.

و ختمت البرلمانية الشابة تدوينتها بعبارة: “الحديث عن خطر البلقنة حديث شعبوي وغير علمي بتاتا، يمكن القيام بعملية حسابية ستؤكد هذا الأمر وكل المعطيات الرقمية متوفرة”.

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تعليق واحد

  1. المسجلين الأحياء منهم او الموتى كفى من المؤامرات على هذا الوطن الأعداء يتحينون الفرص

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