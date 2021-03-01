عزاوي: “المقاطعة موقف سياسي و الحديث عن البلقنة شعبوي و غير علمي”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يتواصل النقاش بين مكونات المشهد السياسي المغربي بخصوص عدد من التعديلات الجوهرية في القوانين التنظيمية الانتخابية و خاصة فيما يتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي.
و في هذا الصدد، عبرت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي عن حزب الأصالة والمعاصرة عن موقفها الشخصي بخصوص القاسم الانتخابي من خلال تأييدها لاحتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين.
و كتبت البرلمانية ابتسام عزاوي تدوينة بصفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: “أؤيد إحتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، لماذا؟”
و استرسلت برلمانية البام قائلة: “المقاطعة هي موقف سياسي يجب أن يكون له وقع على نتائج الانتخابات، المكون السياسي الأول هو حزب المقاطعين، فمن أصل 17 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية هنالك 6 ملايين فقط من تصوت”.
و أضافت المتحدثة ذاتها:”إحتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين من شأنه حث الأحزاب على نفض غبار الكسل والقيام بدورها الأساسي في تأطير المواطنين ودعوتهم للمشاركة السياسية ومحاربة العزوف”.
و شددت عزاوي على أن إحتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين من شأنه بث دينامية حقيقية في المشهد السياسي وسيسمح لتعبيرات سياسية بتعزيز تواجدها.
و ختمت البرلمانية الشابة تدوينتها بعبارة: “الحديث عن خطر البلقنة حديث شعبوي وغير علمي بتاتا، يمكن القيام بعملية حسابية ستؤكد هذا الأمر وكل المعطيات الرقمية متوفرة”.
تعليق واحد
المسجلين الأحياء منهم او الموتى كفى من المؤامرات على هذا الوطن الأعداء يتحينون الفرص