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الحكومة تمدد التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا لمدة 15 يوما

منذ 41 دقيقة
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هبة بريس

قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا.

وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما يأتي القرار ، وفقا للبلاغ، إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.

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