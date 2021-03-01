بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.. السجن 3 سنوات على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – وكالات

أصدر القضاء الفرنسي حكمه على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية “التنصت”.

وأدين الرئيس الفرنسي الأسبق بوعده بمساعدة قاض سابق في الحصول على وظيفة في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه، بمساعدة خط هاتفي مسجل باسم بول بيسموث.

ونفى ساركوزي، الذي قاد فرنسا من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه كان ضحية مطاردة من قبل المدعين الماليين الذين استخدموا وسائل مفرطة للتطفل على شؤونه.

وأمام ساركوزي عشرة أيام لاستئناف الحكم.

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‫4 تعليقات

  1. إنه القانون بمعناه الحقيقي
    ليس حبرا على ورق كما لدينا في المغرب
    هؤلاء القضاة يعرفون معنى القسم وقيمته

  2. ياليتنا نحاكم المفسدين في بلادنا علنا ياليتنا نحقق حلم الشفافية في تسيير شؤون بلادنا
    ياليتنا نشاهد على المباشر محاكمة وزراء مفسدون رؤساء ومدراء عامين وضباط سامين وغير سامين مفسدين ياليتنا نحقق حلم الوضوح والشفافية في بلادنا العزيزة

  3. Chto dwel liwaayine hanta un ex président omazglouhche fel mghrib chhal men ryoss kbar aandhom des responsabilités dyal chaab makithakmouch okihkmo aala lmsskin

  4. هل سيأتي يوم في الدول العربية التي تمتاز بالزبونية ولستغلال المناصب العليا للسطو على المال العام وسجون الضعفاء, نرى فيه القطط السمينة تحاكم بعدالة حقيقية?
    استبعد ذلك لان لا احد يملك الجرءة والقدرة والرغبة في تغيير الوضع القائم٠ ربما 99% من اصحاب المناصب العليا سيزورون السجن٠ يبق لنا الامل ولا نقول مستحيل٠

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