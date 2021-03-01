في ذكرى ميلاده …المجرد لوالده البشير عبده :”أحبك حبا لا يوصف”
نجلاء مزيان : هبة بريس
هنأ النجم المغربي سعد المجرد والده الفنان الكبير البشير عبده بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات.
و نشر المجرد صورة تجمعه بوالده مرفوقة بالتعليق التالي :”عيد ميلاد سعيد و كل عام و انت بألف خير بابا حبيبي الله يحفظك لينا يا أبي و أستاذي و صديق العمر أحبك حبا لا يوصف”.
و أضاف :”اللهم أدم عليك الصحة و العافية و قدرني على إسعاد قلبك كل دقيقة كل ساعة كل يوم، أحبك و أفتخر أنك أبي الله لا يحرمنا من ابتسامتك الحلوة يا أغلى الناس”.
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تعليق واحد
لمجرد فنان مقتدر جدا وانسان رقيق مرضي الوالدين يسر الله اكره وابعد عنه شر الخلق
اللهم آمين