في ذكرى ميلاده …المجرد لوالده البشير عبده :”أحبك حبا لا يوصف”

نجلاء مزيان : هبة بريس

هنأ النجم المغربي سعد المجرد والده الفنان الكبير البشير عبده بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات.

و نشر المجرد صورة تجمعه بوالده مرفوقة بالتعليق التالي :”عيد ميلاد سعيد و كل عام و انت بألف خير بابا حبيبي الله يحفظك لينا يا أبي و أستاذي و صديق العمر أحبك حبا لا يوصف”.

و أضاف :”اللهم أدم عليك الصحة و العافية و قدرني على إسعاد قلبك كل دقيقة كل ساعة كل يوم، أحبك و أفتخر أنك أبي الله لا يحرمنا من ابتسامتك الحلوة يا أغلى الناس”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0