أكادير : إحتجاجات على ” جشع” مدرسة خصوصية ومطالب بتدخل المسؤولين

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ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظمت هيئات جمعوية وحقوقية الى جانب أولياء تلاميذ، وقفة إحتجاجية ” رمزية” زوال اليوم الاثنين 1 مارس الجاري، ضد سلوكيات إدارة مؤسسة تعليمية خاصة بحي صونابا بأكادير، هددت بطرد تلاميذ استعصى على أولياءهم أداء مستحقات مالية لفائدة المؤسسة بسبب جائحة كوفيد 19.

ورفع المحتجون شعارات منددة من ضمنها ” هذا تعليم استرزاقي اولاد الشعب في الزناقي” مطالبين الجهات المسؤولة على القطاع بالمدينة، تحمل مسؤولياتها تجاه وضعية التلاميذ المهددين بالطرد من الفصول الدراسة .

ونبهت الفعاليات الحقوقية، من تنامي جشع أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة، في ظل التخادل والتهاون للجهات المسؤولة على القطاع، مؤكدين خلال كلمة لهم في أعقاب الوقفة الاحتجاجية الى أوضاع ” الاساتذة والاطر الادارية” بالقطاع الخاص التي اعتبروه ” مقلقة”، بعد هضم حقوقهم الاجتماعية، محملين المسؤولية الى الوزارة الوصية ووزارة التشغيل بخصوص مراقبة مدى إحترام تلك المؤسسات الخاصة، لدفتر التحملات وشروط عقود ” التشغيل ” لديها .

وحدد المحتجين موعدا آخر، للاستمرار في الاحتجاح، في انتظار تدخل المديرية الجهوية للتعليم، من أجل الجلوس للحوار مع ” الباطرونا” لايجاد الحلول الملائمة بسبب هذه الوضعية .

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