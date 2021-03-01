وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما

نجلاء مزيان : هبة بريس

بعد ساعات من وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بفيروس كورونا، صدمة جديدة يتلقاها الوسط الفني المصري برحيل الفنانة أحلام الجريتلي عن عمر يناهز الـ70 عاماً.

ويشار أن الفقيدة تعرضت لأزمة قلبية حادة عقب عودتها لمنزلها بعد انتهائها من تصوير أحد الأعمال الفنية.

يذكر أن الفنانة الراحلة التي قدمت ما يزيد عن 250 عمل فني، كان آخرها مسلسلي “لؤلؤ” و”اللعبة”، هي صاحبة أصول شركسية وهي شقيقة الممثلة أنعام الجريتلي.

وعملت الراحلة لسنوات طويلة على خشبة المسرح وقدمت العديد من الأعمال، وكان لها مشاركات كوميدية في المسلسلات التي شاركت بها واشتهرت من خلالها.

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