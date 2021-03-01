البنك الدولي : توقعات ” الفقر” بسبب جائحة كورونا سيصل الى 124 مليون فقير عبر العالم

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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشف التقرير الاخير للبنك الدولي عن توقعات النمو الواردة في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، خلال الجزء الثاني من شهر يناير الماضي من السنة الجارية 2021، أن يرتفع عدد الفقراء الجدد بسبب جائحة كورونا إلى ما بين 119 و124 مليون. وهذه التقديرات تتماشى مع التقديرات الأخرى المستندة إلى توقعات النمو البديلة في الآونة الأخيرة.

وكما ورد في تقديراتنا السابقة، يُحسب عدد الفقراء الجدد بسبب جائحة كورونا بأنه الفرق بين معدل الفقر المتوقع في ظل وقوع الجائحة ومعدل الفقر المتوقع دون وقوع الجائحة.

وحدد البنك الدولي توقعاته الخاصة بأوضاع الفقر في ظل جائحة كورونا، باستخدام توقعات النمو الواردة في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية في يناير الماضي مقارنة مع السنة الماضية .

كما استعمل تقرير البنك الدولي على التقديرات الاستدلالية المأخوذة من الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية التي سبقت عام 2020.

مشيرا التقرير نفسه أن الزيادة المقدرة في معدلات الفقر العالمية في عام 2020، كما سبقتها زيادة وحيدة في عدد فقراء العالم في العقود الثلاثة الماضية بسبب الأزمة المالية الآسيوية، التي زادت أعداد الفقراء المدقعين بمقدار 18 مليون شخص في عام 1997، و 47 مليون شخص آخر في عام 1998. وفي العقدين الماضيين منذ عام 1999، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في جميع أنحاء العالم بأكثر من مليار شخص. ومن المتوقع أن يسير جزء من هذا النجاح في الحد من الفقر في الاتجاه المعاكس بسبب جائحة كورونا. وللمرة الأولى منذ 20 عاماً، من المرجح أن يزداد معدل الفقر زيادة كبيرة. وتشير التقديرات إلى أن جائحة كورونا ستزيد من معدلات الفقر المدقع ما بين 88 مليون شخص (تقديرات أولية) و 93 مليون (تقديرات ثانوية) في عام 2020. وبالنظر إلى أولئك الذين لولا الجائحة لتمكنوا من الإفلات من براثن الفقر المدقع ولكنهم وقعوا في غيابات الفقر المدقع بسبها (حوالي 31 مليون شخص في عام 2020)، فإن مجموع الفقراء الجدد الناجم عن هذه الجائحة في عام 2020 يقدر بنحو 119 إلى 124 مليون شخص.

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