فيصل عزيزي يهاجم برنامج رشيد شو و يكشف سبب تغيبه

هبة بريس: القسم الفني

سخر الفنان المغربي فيصل عزيزي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضه للإقصاء الذي يتعرض له بعض الفنانين او جنود الخفاء على حد تعبيره.

و ردا على استضافة برنامج رشيد شو لبطلي الفيلم الذي ظل راسخا في أذهان المغاربة “البرتقالة المرة”كتب عزيزي تدوينة مطولة جاءت كالتالي:” لا زلنا هنا و لا زالت اعمالنا حية”.

و واصل :”تغييبنا عن الساحة لن يجدي بشئ. موجودين بحب الناس اللي كبرت على موسيقتنا و اللي دائما معانا شئتم ام ابيتم، بالمناسبة شكرا لكل من تضامن معنا. انا ما كنت عارف والو حتى علمتوني انتم”.

و أضاف :”اسباب غيابنا مرتبطة بعدم رغبتنا في الانتماء الى العبثية و العشوائية. ناضلنا و لا زلنا من اجل تحسين اوضاع العمل الموسيقي و في صمت تام”.

و تابع :”احياء ذكرى البرتقالة المرة بدون ادماج المخرجة بشرى اجورك و بوضع الفنانة الشابة في موقف جد محرج شئ لن نرضى به ابداء”.

و اختتم قائلا :”مراسلاتنا الرسمية ستتم خلال الاسبوع المقبل لاننا لا و لن نرضى بهذا النوع من التطاول”

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