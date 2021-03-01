هل ستمدد الحكومة قرار الإغلاق المبكر للمحلات وحظر التجول الليلي?

منذ ساعتين
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هبة بريس – الرباط

من المنتظر أن تحسم الحكومة خلال الساعات القليلة القادمة في قرارها الجديد حول الاغلاق المبكر للمحلات التجارية وحظر التجول الليلي .

وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر أن الحكومة تعتزم التخفيف من الإجراءات الاحترازية المتخذة لتفشي فيروس كورونا، بسبب تراجع الاصابات المسجلة يوميا بالفيروس ولإنعاش الحركية الاقتصادية.

مصادر أخرى، رجحت أن الحكومة ستمدد التدابير المتخذة لأسبوعين إضافيين بسبب السلالة المتحورة للفيروس ولمرور عملية التلقيح دون أية مشاكل.

هذا ويشار الى أن الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة أكدت أنها فوجئت بإعادة فرض الإغلاق مجددا ابتداء من الساعة الثامنة مساء، والذي تم تمديده عدة مرات، مما يشكل إجحافا في حق المقاولات التي يشملها هذا القرار، الذي زاد من معاناتها وكبدها خسائر لا يمكن السكوت عنها.

وشددت الكونفدرالية على أن تمديد تدابير الإغلاق على الساعة الثامنة مساء لم يعد لها أي مبرر أمام استقرار الحالة الوبائية ببلادنا، والخطر الذي أصبحت تواجهه جميع المقاولات والصغيرة منها جدا على الخصوص.

وعبرت الكونفدرالية عن تضامنها مع جميع المقاولات التي تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر من تداعيات الجائحة خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، معتبرة أنه رغم القرارات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية لن تكن كافية للتخفيف من وطأة الأزمة على هذه المقاولات.

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