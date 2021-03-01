الشرطة تحاصر مقر نادي برشلونة وتقود حملة اعتقالات

هبة بريس – وكالات

حاصرت الشرطة الإسبانية، اليوم الاثنين 1 مارس، نادي برشلونة، وسط اتهامات بالفساد لرئيس النادي السابق، جوسيب ماريا بارتوميو.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة قوله، إن الشرطة تنفذ عملية أمنية في مقر وملعب نادي برشلونة.

وأوضحت الشرطة أنها تنفذ خلال تلك العملية إجراءات بحث ومصادرة واعتقالات، ضمن عملية مكافحة الجرائم الاقتصادية داخل مقر وملعب برشلونة، من دون أن تقدم أي تفاصيل أخرى.

وصادرت الشرطة عدد كبير من المستندات المرتبطة بقضية فساد تحقق فيها الشرطة الإسبانية.

وكانت وسائل إعلام إسبانية، قد قالت إن تلك العملية مرتبطة بالقضية المعروفة باسم “باركاغيت”، التي اندلعت العام الماضي، والتي تم اتهام مسؤولين في النادي بشن حملة تشهير ضد لاعبين حاليين وسابقين، لانتقادهم النادي الكاتالوني ورئيسه آنذاك، بارتوميو.

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