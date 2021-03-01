إعطاء 239 مليون جرعة من لقاحات كورونا على مستوى العالم
هبة بريس – وكالات
أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء الاثنين أنه تم حتى الآن إعطاء ما مجموعه 239 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 على مستوى العالم.
وفي جميع أنحاء العالم، يُقدر أحدث معدل للتطعيم بنحو 4.89 مليون جرعة في اليوم، وفقا للبيانات.
وبهذا المعدل، فإن إعطاء جرعتين من اللقاح لـ75% من سكان العالم من المتوقع أن يستغرق 6.32 سنوات.
وبلغ عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم 114.1 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2.53 مليون.
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