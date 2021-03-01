تطوان تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين 01 مارس:

– تطوان : 29 ملمتر

– ورزازات : 12 ملمتر

– مكناس : 7 ملمترات

– الحسيمة : 5 ملمترات

– شفشاون والعرائش وفاس وسيدي سليمان : 4 ملمترات

– الرباط-سلا وآسفي : 3 ملمترات

– بني ملال والرباط-المدينة وطانطان وتاوريرت : ملمتران

– القنيطرة وسيدي إفني : ملمتر واحد

– طنجة والدار البيضاء-أنفا ومراكش وبن سليمان والصويرة-المطار وأكادير-المسيرة وتيط مليل وميدلت وتزنيت : أقل من ملمتر واحد.

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