رئيس غانا مخاطبا شعبه: لقاح كورونا لن يغير حمضكم النووي

منذ 5 ساعات
0

هبة بريس – وكالات

حث رئيس غانا نانا أكوفو أدو مواطني بلاده على عدم الالتفات إلى نظريات المؤامرة التي تُحيط باللقاحات الواقية من فيروس كورونا، وذلك قبيل تدشين حملة تطعيم في جميع أنحاء البلاد غدا الثلاثاء.

وقال أكوفو أدو في خطاب للأمة ليل الأحد: “أيها الشعب الغاني، أعلم أن البعض مازال يتشكك حيال اللقاح، وأبدى آخرون تحفظات بشأن فاعليته، بينما يتخذ آخرون جانب نظريات المؤامرة ويعتقدون أن اللقاح تم تصنيعه للقضاء على العرق الأفريقي. وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة”.

وأضاف: “إن تلقي اللقاح لن يغير حمضكم النووي (دي إن إيه)، ولن يضع أداة تتبع داخل أجسادكم، كما أنه لن يتسبب في العقم سواء للنساء أو الرجال”.

وذكر أكوفو أدو أنه كرئيس للبلاد ولكي يؤكد للشعب أن اللقاح آمن، فإنه سيحصل عليه مع السيدة الأولى ونائب الرئيس والسيدة الثانية علانية اليوم الاثنين، لافتا إلى أن زعماء سياسيين كبارا، وزعماء دينيين وقضاة سيحقنون باللقاح علانية الثلاثاء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.. السجن 3 سنوات على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.. السجن 3 سنوات على الرئيس…

منذ 44 دقيقة
Photo of البنك الدولي : توقعات ” الفقر” بسبب جائحة كورونا سيصل الى 124 مليون فقير عبر العالم

البنك الدولي : توقعات ” الفقر” بسبب جائحة كورونا…

منذ ساعتين
Photo of إعطاء 239 مليون جرعة من لقاحات كورونا على مستوى العالم

إعطاء 239 مليون جرعة من لقاحات كورونا على مستوى…

منذ 3 ساعات
Photo of ترامب: الولايات المتحدة لم تعد قوة عظمى

ترامب: الولايات المتحدة لم تعد قوة عظمى

منذ 7 ساعات
Photo of حاكم مدينة بير أم أغرين بدولة موريتانيا يرفض الترخيص لمظاهرة داعمة للكيان الوهمي

حاكم مدينة بير أم أغرين بدولة موريتانيا يرفض الترخيص…

منذ 17 ساعة
Photo of فرنسا.. 122 وفاة جديدة بفيروس كورونا

فرنسا.. 122 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ 17 ساعة
Photo of الجيش الأمريكي يطور أقوى سلاح ليزر في التاريخ

الجيش الأمريكي يطور أقوى سلاح ليزر في التاريخ

منذ 17 ساعة
Photo of أمريكا تلقح أزيد من 75 مليون شخص ضد كورونا

أمريكا تلقح أزيد من 75 مليون شخص ضد كورونا

منذ 18 ساعة
Photo of أمريكا.. جراح يجري عملية لمريض أثناء جلسة محاكمته عبر الفيديو

أمريكا.. جراح يجري عملية لمريض أثناء جلسة محاكمته عبر…

منذ 19 ساعة
Photo of وسائل اعلام اسرائيلية : موريتانيا من بين الدول التي تخطط تل أبيب لتزويدها بلقاحات كورونا

وسائل اعلام اسرائيلية : موريتانيا من بين الدول التي…

منذ 21 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق