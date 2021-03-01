رئيس غانا مخاطبا شعبه: لقاح كورونا لن يغير حمضكم النووي

هبة بريس – وكالات

حث رئيس غانا نانا أكوفو أدو مواطني بلاده على عدم الالتفات إلى نظريات المؤامرة التي تُحيط باللقاحات الواقية من فيروس كورونا، وذلك قبيل تدشين حملة تطعيم في جميع أنحاء البلاد غدا الثلاثاء.

وقال أكوفو أدو في خطاب للأمة ليل الأحد: “أيها الشعب الغاني، أعلم أن البعض مازال يتشكك حيال اللقاح، وأبدى آخرون تحفظات بشأن فاعليته، بينما يتخذ آخرون جانب نظريات المؤامرة ويعتقدون أن اللقاح تم تصنيعه للقضاء على العرق الأفريقي. وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة”.

وأضاف: “إن تلقي اللقاح لن يغير حمضكم النووي (دي إن إيه)، ولن يضع أداة تتبع داخل أجسادكم، كما أنه لن يتسبب في العقم سواء للنساء أو الرجال”.

وذكر أكوفو أدو أنه كرئيس للبلاد ولكي يؤكد للشعب أن اللقاح آمن، فإنه سيحصل عليه مع السيدة الأولى ونائب الرئيس والسيدة الثانية علانية اليوم الاثنين، لافتا إلى أن زعماء سياسيين كبارا، وزعماء دينيين وقضاة سيحقنون باللقاح علانية الثلاثاء.

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