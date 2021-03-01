الحموشي يؤشر على عدد من التعيينات بمناصب المسؤولية

منذ 8 ساعات
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هبة بريس

أشّر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، يوم أمس الأحد، على مجموعة من قرارات التعيين في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح المركزية والجهوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، شملت بالأساس رؤساء أقسام ومصالح بمديريتي الأمن العمومي والاستعلامات العامة، بالإضافة إلى رؤساء لمصالح الشرطة بولايات أمن أكادير والدار البيضاء والقنيطرة والرباط وتطوان.

ومن هذا المنطلق، وفي إطار إعادة هيكلة مدرسة الخيالة من خلال إلحاقها وظيفيا بمديرية الأمن العمومي، تم تعيين رئيس لقسم شرطة الخيالة بهذه المديرية المركزية، فضلا عن تعيين رئيس لقسم الأمن الرياضي ووضع أطر أمنية من الجيل الجديد على رأس مصلحة الهيئة الحضرية وتلك الخاصة بالتقنين وتدبير فرق السير والجولان، فضلا عن تعيين رؤساء على رأس مجموعة من المصالح التابعة لمديرية الاستعلامات العامة على المستوى المركزي وكذا على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء.

وعلى المستوى الجهوي دائما، فقد همت القرارات الأخيرة تعيين رئيس جديد للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تيزنيت، ونائب لرئيس منطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن وضع أطر أمنية متمرسة على رأس مصلحة حوادث السير ودائرة الشرطة “العكاري” التابعة لمنطقة أمن المحيط بمدينة الرباط، وكذا رئيس لفرقة السير والجولان بمدينة العرائش ورئيس للدائرة الأولى للشرطة بمدينة جرف الملحة.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في إطار السعي لخلق دينامية داخلية في تدبير الموارد البشرية، تروم الدفع بالكفاءات المهنية المؤهلة التي راكمت خبرات مهنية كبيرة في العمل الأمني الميداني والاستراتيجي إلى مناصب المسؤولية، مع الحرص على تأطيرها وظيفيا من خلال ترسيم آليات للمواكبة والتقييم المهني، فضلا عن وضع وتنفيذ برامج مركزة للتكوين المستمر.

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تعليق واحد

  1. كمتقاعدين للأمن الوطني لم نتلق أي إهتمام و استجابة لدعواتنا كجمعيات لمتقاعدي الأمن الوطني و اراملهم كان الأحرى به أن يقوم بهذه البادرة ليعرف الحالة الاجتماعية التي تتخبط فيها هذه الشريحة من الجمعيات و خاصة التي في الأحياء و المجمعات السكنية للشرطة نرجو الله أن تكون الرسالة قد وصلت و السلام

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