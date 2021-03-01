سكال: أمانة البيجيدي ناقشت استقالة الأزمي لتقديرها له كشخص ومؤسسة

هبة بريس – الرباط

برر رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، والقيادي عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد سكال، سبب مناقشة الامانة العامة للحزب لاستقالة الازمي من المجلس الوطني ل”المصباح”.

وقال سكال في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” :”تفاعلا مع عدد من التدوينات في موضوع بلاغ الامانة العامة للحزب تبعا لاجتماعها لمناقشة موضوع استقالة الاخ الازمي رئيس المجلس الوطني للحزب من منصبه ، اجد ان اجتماعها ومناقشتها للموضوع هو من باب تحمل المسؤولية ، ما دام الاخ الازمي قد برر استقالته من رئاسة المجلس بعدد من الانتقادات الموجهة اساسا للامانة العامة للحزب.”

ولهذا، يضيف سكال، “كان اجتماعها لمناقشة موضوع استقالته ومبرراتها من باب انها المعني الاول بها من جهة، وباعتبار تقديرها له كشخص وكمؤسسة، كما انها تعاملت مع الموضوع بالجدية اللازمة وشكلت لجنة للقاءه ومناقشة ما طرحه من ملاحظات معه.”

وتابع رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة بالقول “يضاف الى ذلك ان الامانة العامة طبقا لمقتضيات النظام الاساسي للحزب هي القيادة التنظيمية والسياسية العليا للحزب، وطبيعي ان تتحمل مسؤوليتها وتتدارس قضية كبيرة من قبيل استقالة رئيس المجلس الوطني من منصبه ومناقشة تأثيراتها التنظيمية والسياسية”، مسترسلا بالقول :”وما دامت استقالته قد تم نشرها فكان طبيعيا ان تنشر الامانة العامة ما تمخض عنه نقاشها وتعبر كمؤسسة عن قرارها وعن موقفها من الاستقالة.”

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