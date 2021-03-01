إيقاف مواطن نيجيري بحوزته أزيد من 1كلغ من مخدر الكوكايين بمطار البيضاء

هبة بريس

علم لدى منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أمس الأحد 28 فبراير 2021، أن الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين التي تم حجزها لدى مواطن نيجيري يبلغ من العمر 42 سنة، بلغت في مجموعها كيلوغراما واحدا و235 غراما من هذه المادة المخدرة (1.235 غرام).

وكانت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء قد أوقفت المشتبه فيه بتاريخ 22 فبراير المنصرم، أثناء وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار “فريتاون” بدولة سيراليون، حيث تم الاشتباه في تهريبه لمخدر الكوكايين داخل أمعائه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالجناح الطبي بمطار محمد الخامس الدولي، وذلك بغرض استخراج الكبسولات من أمعائه، والتي أسفرت في النهاية عن حجز شحنات الكوكايين المضبوطة على شكل 54 كبسولة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية التي تأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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