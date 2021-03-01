ترامب: الولايات المتحدة لم تعد قوة عظمى

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هبة بريس – وكالات

أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن خلال إدارة جو بايدن، فقدت الولايات المتحدة مكانتها في مجال الطاقة وسوف تعتمد على واردات النفط.

وقال ترامب خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ في أورلاندو: “خلال حكم الديمقراطيين الراديكاليين، سعر البنزين ارتفع بمقدار ثلث”.

مضيفا “سوف نعتمد الآن على روسيا والشرق الأوسط في واردات النفط”.
وخلال خطابه في المؤتمر، أدان ترامب قرار العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، الذي يتيح الانبعاثات للدول ذات المعايير المنخفضة مثل روسيا، الهند والصين ويصعبها على الولايات المتحدة.

وانتقد الرئيس السابق أداء إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أنها الأسوأ في تاريخ أمريكا، فالشهر الأول لبايدن الأكثر كارثية في تاريخ الرؤساء الأمريكيين.

واتهم ترامب خلفه بايدن بتبديد المكاسب التي حققتها الإدارة السابقة، مضيفاً: “بايدن أخفق في حماية أمن الولايات المتحدة”. كما هاجم سياسة الديمقراطيين بشأن الهجرة وطالب بعدم السماح لهم بتطبيق قوانين الهجرة.

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