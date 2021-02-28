المجرد يحيي الفلكلور الهواري بأغنية “الغادي وحدو”

منذ 53 دقيقة
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أصدر النجم المغربي سعد لمجرد، أخر أعماله الغنائية تحت عنوان “الغادي وحدو” و المصورة على طريقة الفيديو كليب على قناته الخاصة بموقع “يوتيوب.

وكتب المجرد : “كليب الاغنية المغربية “الغادي وحدو” التي هي عبارة عن تعاون مع الاستاذ الكبير “كريم زياد” و العزيزات الغاليات اللاتي تحملن تاريخا عريقا “الهواريات”، انتظرونا اليوم إن شاء الله على الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب تحياتي لكم جميعًا”.

و اختار المجرد هذه المرة الفلكلور “الهواري” الغني بفنونه وإيقاعاته، و الضاربة جذوره في أعماق التاريخ، حيث هدف إلى إعادة إخراجه إلى حيز الوجود بعدما خفت أثره في السنين الاخيرة .

و يشار أنه في التاريخ أورد قول البعض بنسبة هوارة إلى اليمن، فقدموا من ليبيا وتونس والجزائر إلى جرسيف وتازة وفاس ليستقروا بسوس.

 

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