حاكم مدينة بير أم أغرين بدولة موريتانيا يرفض الترخيص لمظاهرة داعمة للكيان الوهمي

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*الصورة من الارشيف *

هبة بريس : أشعبان لحبيب

علمت “هبة بريس” من مصادر متطابقة، أن حاكم مقاطعة بئر أم أغرين، المتواجدة بأقصى شمال شرقي دولة موريتانيا، قد رفض بشكل قاطع الترخيص، لبعض أنصار الكيان الوهمي، بتنظيم وقفة داعمة لذات الكيان.

وحسب مصادر الجريدة، التي أكدت أن السلطات الموريتانية، رفضت يوم أمس السبت، الترخيص لنشاط يتزعمه بعض أنصار، مليشيات البوليساريو وذلك بعد أن تقدموا، إلى حاكم المقاطعة بطلب الترخيص لمظاهرة خارج مدينة «بير أم اغرين»، عند أحد المرتفعات الجبلية.

إلا أن المفاجئة كانت قوية لأنصار مليشيات البوليزاريو بعد أن أبلغهم حاكم مدينة بير أم اغرين أن السلطات الموريتانية ترفض بشكل تام وقاطع الترخيص للمظاهرة على تراب دولة موريتانية الشقيقة.

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