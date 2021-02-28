أمريكا تلقح أزيد من 75 مليون شخص ضد كورونا

منذ ساعتين
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*الصورة تعبيرية *

هبة بريس- وكالات

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم إعطاء 75 مليونا و236003 جرعات من لقاحات كوفيدء19 في الولايات المتحدة حتى صباح يوم الأحد.
وأضافت أنه جرى توزيع 96 مليونا و402490 جرعة.

وأفادت بأن الحصيلة تشمل لقاحي “مودرنا” و”فايزر – بيونتيك” حتى السادسة من صباح الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويتم تلقي كل من اللقاحين في جرعتين.

وسجلت المراكز منح 72 مليونا و806180 جرعة لقاح من إجمالي 96 مليونا و402290 جرعة جرى توزيعها حتى السبت.

وقالت إنه حتى يوم الأحد تلقى 49 مليونا و772180 شخصا جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحين، بينما تلقى 24 مليونا و779920 الجرعتين.

وأضافت أنه تم إعطاء ما يصل في المجمل إلى سبعة ملايين و112537 جرعة لقاح في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

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