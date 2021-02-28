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أمن القصر الكبير يوقف خمسيني يرشق المواطنين بالحجارة

منذ 3 ساعات
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نجلاء امزيان- هبة بريس

تمكنت عناصر المفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير، صباح اليوم الأحد 28 فبراير الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 52 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسب والشتم المقرون بالعنف والرشق بالحجارة.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية مع مقطع فيديو يظهر قيام المشتبه فيه برشق المارة بالحجارة انطلاقا من سطح منزله، فضلا عن نقل هذا التسجيل لمعطيات حول اعتدائه المتكرر على المارة وتهديدهم باستعمال العنف، بحيث باشرت عملية أمنية مكنت من توقيفه بعد وقت وجيز وبحوزته قطعة من مخدر الشيرا.

وتم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، كما تم أيضا تحصيل إفادات عدد من الساكنة المتضررين من أفعاله الإجرامية.

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