أمريكا.. جراح يجري عملية لمريض أثناء جلسة محاكمته عبر الفيديو

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- وكالات

أعلن المجلس الطبي في ولاية كاليفورنيا الأحد، أنه سيحقق مع جراح تجميل ظهر بالفيديو في محاكمة لمخالفة مرورية أثناء قيامه بعملية جراحية.

وذكرت صحيفة “سكرامنتو بي” المحلية، أن “الطبيب سكوت غرين ظهر الخميس الماضي، أمام المحكمة العليا في سكرامنتو، والتي عقدت تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا، من غرفة العمليات، وكان يخضع مريضا لإجراء عملية، حيث سمعت أصوات الآلات الطبية في الخلفية”.

وأضافت: “أثناء التحضير لجلسة المحكمة سأله القاضي: يبدو أنك في غرفة عمليات الآن؟”، فأجاب: “أنا يا سيدي. نعم، أنا في غرفة العمليات الآن. نعم، أنا متاح للجلسة استمر”.

وأشار كاتب المحكمة، إلى أنه تم بث الإجراءات على الهواء مباشرة، لأن محاكمات المرور مطلوبة بموجب القانون لتكون مفتوحة للجمهور، وقال غرين، إنه “فهم ذلك”، فيما بدا وأنه يواصل العمل ورأسه لأسفل أثناء انتظار مفوض المحكمة”.

وأضاف: “لدي زميل جراح آخر هنا يجري الجراحة معي، لذا يمكنني التوقف والسماح لهم بإجراء الجراحة أيضا”.

ورد القاضي، أنه “لا يعتقد أنه من المناسب إجراء المحاكمة في ظل هذه الظروف”، مخبرا غرين أنه “يفضل تحديد موعد جديد للمحاكمة عندما لا تشارك بنشاط أو تهتم بمريض”.

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