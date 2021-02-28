”سلمى عماري“ تقصي منابر إعلامية من ندوة ”دنيا باطمة” وتزيد من متاعبها

منذ 4 ساعات
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*الصورة أرشيفية *

هبة بريس – مروان المغربي

أقدمت ”سلمى عماري“ المبتدئة في مجال العلاقات مع الصحافة، على ممارسة انتقائية مفضوحة في لائحة المنابر الإعلامية الي حضرت لتغطية الندوة الصحفية للمغنية ”دنيا باطمة“ ودفاعها الممثل في الأستاذ النقيب بوعشرين، الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من الصحفيين الذين تفاجؤوا بغياب منابرهم أو أسمائهم عن هاته الندوة.

 

واستنكر عدد من الصحفيين الذين حضروا لتغطية الندوة الصحفية، ما أقدمت عليه المسماة ”سلمى عماري“ التي أوكلت لها مهمة التنظيم، معتبرين أن البطاقة المهنية التي يصدرها المجلس الوطني للصحافة، هي المحدد الرئيسي للقيام بالمهمة الصحفية عكس اعتماد لائحة بانتقائية ومحاباة، خصوصاً وأن الدعوة كانت عامة وموجهة لجميع الصحافيين والصحافيات ولم تشر لضرورة التسجيل القبلي لحضور ذات الندوة.

وأضاف الصحافيون المقصيون في حديث مع جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، عن استغرابهم لاختيار المطربة ”دنيا باطمة“ المسماة ”سلمى عماري“ لهذه المهمة، التي حاولت الإيقاع بها في مشاكل مع الصحفيين، وهي في غنى عنها، نظراً لما تعانيه المغنية بشكل يومي مع اتهامات خطيرة وسب وقذف من طرف قنوات التشير والابتزاز على موقع اليوتيب وبعض مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه شجب الحقوقي والفاعل الجمعوي، هشام بنزواغية، قرار انتقاء المنابر الصحفية وحصرها في لائحة خاصة لا تراعي حرية الرأي التعبير والحق في الحصول على المعلومة، كما لا تراعي أيضاً مقومات العمل الصحفي الذي يهدف لنقل المعلومة للمشاهد والقارئ، خصوصاً وأن الندوة الصحفية خُصصت لموضوع يهم الرأي العام، مطالباً في نفس الآن الجهة المنظمة بتخصيص ندوة صحفية أخرى تقتصر على المنابر الإعلامية والصحافيين المقصيين من تغطية الندوة.

 

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