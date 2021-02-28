إتحاد طنجة يتعثر بميدانه أمام مولودية وجدة

منذ 22 ساعة
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هبة بريس- طنجة

تعثر فريق إتحاد طنجة أمام ضيفه مولودية وجدة (1-2)، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الأحد، على أرضية ملعب طنجة الكبير، برسم منافسات الدورة الثامنة من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدفي مولودية وجدة لامين دياكيتي (د 18) ، والحاجي يوسوفا كوناتي ضد مرماه (د 29)، فيما سجل هدف إتحاد طنجة إكسيل ماي (د 40 ض ج) .

وحل فريق مولودية وجدة، عقب هذا الفوز، في المركز الرابع عشر إلى جانب سريع وادي زم بسبع نقاط ، فيما ظل فريق إتحاد طنجة في المركز السابع إلى جانب أندية الجيش الملكي وشباب المحمدية وحسنية أكادير بعشر نقاط .

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